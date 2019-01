BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**NO USE AUSTRALIA BROADCASTER WEBSITES. NO USE ABC AMERICA, FOX, CNN, UNIVISION, TELEMUNDO, BBC AMERICA, NBC, OR THEIR DIGITAL/MOBILE PLATFORMS. VIDEO MUST BE USED IN ITS ENTIRETY. EXISTING GRAPHICS MAY BE OVERWRITTEN BY CLIENT'S OWN GRAPHICS BUT NO FURTHER EDITS ARE PERMITTED, INCLUDING FOR LENGTH. Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit ranghohen Demokraten zur Beendigung der Haushaltsblockade ist im Streit geendet. Es sei "totale Zeitverschwendung" gewesen, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Der Republikaner Trump hatte sich zuvor unter anderem mit der Präsidentin des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, getroffen. Trump schrieb weiter, Pelosi habe seiner Grenzmauer nicht zustimmen wollen, deshalb sei es nicht anders gegangen als das Treffen zu verlassen. Der ranghöchste Demokrat im Senat, Chuck Schumer, erklärte danach, die Demokraten hätten erneut einen Wutanfall des Präsidenten gesehen, weil er nicht seinen Willen durchsetzen konnte. Trump hatte am Dienstag in einer Rede an die Nation bekräftigt, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen zu wollen. Er forderte die Demokraten erneut auf, die dafür nötigen Mittel freizugeben, was diese aber ablehnen. Damit ist weiterhin auch kein Kompromiss bei der Frage nach dem Ende des "Shutdowns" in Sicht, bei dem zahlreiche Regierungsstellen seit dem 22. Dezember ihre Arbeit einstellen mussten.