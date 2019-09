Angela Merkel hat sich am Dienstag kritisch zur Rede der Umweltaktivistin Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen geäußert. Die Kanzlerin hatte Thunberg am Vortag am Rande des UN-Klimagipfels kurz getroffen. "Sie hat gestern ja eine aufrüttelnde aber auch eine Rede gehalten, in der aus meiner Sicht nicht ausreichend zum Ausdruck kam in welcher Weise Technologie, Innovation, gerade im Energiebereich, aber auch im Energieeinsparbereich, uns Möglichkeiten eröffnen, die Ziele zu erreichen." Thunberg hatte Regierungen in einer emotionalen Rede Verrat und Untätigkeit beim Klimaschutz vorgeworfen. US-Präsident Donald Trump twitterte daraufhin, sie scheine ein sehr fröhliches, junges Mädchen zu sein und freue sich auf eine heitere und wundervolle Zukunft. Thunberg setzte nun am Dienstag nach und beschrieb sich selbst auf ihrer Twitter-Seite mit Trumps Worten - als fröhliches, junges Mädchen. Und ein Video von einer grimmig blickenden Greta während Trumps Ankunft bei den Vereinten Nationen macht unterdessen in den Sozialen Medien seine Runde.