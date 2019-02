Ein paar Stunden nachdem Greta Thunberg mal wieder den mächtigsten Menschen der Welt ins Gesicht gesagt hat, was sie für Versager sind, sitzt sie in einer Bimmelbahn irgendwo in den Schweizer Alpen und denkt über ihre Hausaufgaben nach. Bis sie zurück in ihrer Schule in Stockholm ist, muss sie noch Mathe und Ethik erledigen. Greta dreht ihre geflochtenen Zöpfe in den Fingern und schaut aus dem Fenster. Draußen ziehen Postkartenmotive vorbei. Greta kneift die Augen zusammen. Als hätte sie erst mal genug von allem. Von den glänzenden Bergen. Den verschneiten Hütten. Vor allem aber: dem Theater der vergangenen drei Tage.

In Ethik sei sie ganz gut, da habe sie natürlich ein bisschen Erfahrung gesammelt, sagt Greta dem stern-Reporter, und für einen Moment meint der, dass gleich ein Lächeln in ihrem Kindergesicht aufblitzen müsste. Doch das ist Lektion eins zum Thema Greta Thunberg, jenem Mädchen, das sich vorgenommen hat, die Welt zu retten, das Zehntausende Schüler auf der ganzen Welt dazu bringt, freitags die Schulbank mit der Straße zu tauschen und gegen die Klimazerstörung zu demonstrieren – Lektion eins also ist: Greta Thunberg lächelt so gut wie nie.

Phänomen Greta Thunberg

Zuständig für das Lächeln in der Runde ist der Mann neben ihr, Svante Thunberg, der Vater. Er ist ein freundlicher Mann mit Zopf und Bart. Am Nachbartisch des Bordrestaurants ist er gerade in ein Gespräch mit der Chefin von Greenpeace vertieft. Greta und er haben in den vergangenen Monaten viele wichtige Leute getroffen, zum Beispiel Al Gore und heute morgen erst Christine Lagarde. Jetzt sind sie auf dem Weg vom Weltwirtschaftsforum in Davos zurück nach Stockholm. 24 Stunden Bahnfahrt liegen vor ihnen, weil Greta das Fliegen aus Klimagründen ablehnt. Greta hat einen starken Willen. Seit einiger Zeit lebt ihre ganze Familie deshalb vegan und fährt nur noch Bahn.

Fullscreen

Doch die vergangenen drei Tage, das kann man im Gesicht des Vaters sehen, haben Kraft gekostet – Greta selbst wirkt stoisch und ruhig wie so häufig. Auf dem Höhepunkt des Wahnsinns saß Greta auf einer Kreuzung in Davos im Schnee und hielt ihr Protestschild hoch. Um sie herum standen ein paar pickelige Schweizer Schüler und 50 Journalisten aus der ganzen Welt, die alle das beste Bild von ihr haben wollten.

Um das Phänomen und den Einfluss von Greta Thunberg zu verstehen, muss man ein paar Sachen über sie wissen. Sie ist 16 Jahre alt, sieht aber wegen ihrer 1,50 Meter und der Pippi-Langstrumpf-Zöpfe eher aus wie elf. Sie hat das Asperger-Syndrom, eine bestimmte Form des Autismus. Menschen mit Asperger sind oft hochintelligent, doch sie haben Schwierigkeiten mit sozialen Beziehungen und verarbeiten Sinnesreize anders. Manche neigen dazu, sich beinah obsessiv für einzelne Themen zu begeistern.

Die Geschichte, wie für Greta alles begann, hat sie oft erzählt. Sie war knapp zehn Jahre alt, als sie im Unterricht das erste Mal vom Klimawandel erfuhr. Sie konnte nicht verstehen, warum die Menschen etwas taten, das für sie selbst so schlecht war. Sie las Buch um Buch, bis das Ganze sie in eine Depression stürzte. Greta hörte auf zu sprechen, ging nicht mehr raus und aß immer weniger. Ihre Eltern machten sich Sorgen, sprachen mit ihr und veränderten danach ihr Leben. Inspiriert von der Kraft, dass sie es geschafft hatte, das Leben ihrer Familie zu verändern, malte Greta Thunberg im August 2018 ein Schild, auf dem stand: "Schulstreik für das Klima". Damit zog sie vor das schwedische Parlament, wo sie seitdem jeden Freitag demonstriert. Ihre Eltern und Lehrer wollten sie zunächst davon abhalten, aber Greta machte weiter. Heute ist ihr Protest zum Vorbild für Schüler in der ganzen Welt geworden, in Australien, in Kanada oder der Schweiz, auch in Deutschland.

Florian Fischer ist einer von denen, die sich von Thunberg begeistern lassen. Am selben Tag, als Greta mit dem Zug zurück nach Stockholm fährt, steht er in Berlin vor dem Kanzleramt. Fischer, Zehntagebart, Dutt und Teenieschwarmgrinsen, fällt auf mit seinen 19 Jahren. Er ist größer als die meisten um ihn herum, seine Stimme ist tiefer, sein Bart existiert. Fischer ist nach Berlin gekommen, um mit Tausenden gegen die Klimazerstörung zu demonstrieren.

"Fridays for Future"

Florian Fischer ist "eigentlich so reingestolpert" in das alles, sagt er. In diese Organisation, die jetzt sein Lebensmittelpunkt ist: "Fridays for Future". In diese Demos in Erlangen, zu denen Hunderte Jugendliche kommen und die er jetzt selbst organisiert.

Fischer war schon lange frustriert davon, wie es läuft auf dieser Welt. Wenn es mal eine Demo gab zu Hause in Erlangen, wenn das Wetter gut war, dann ging er hin, das schon. Aber ihm fehlte der Bezug.

Fullscreen

Irgendwann sah er Greta Thunberg im Internet und dachte sich: "Genau so ist es!" Und als ihm Freunde davon erzählten, dass die Bewegung nach Deutschland schwappte: "Ich will dabei sein!" Fischer trommelte Leute zusammen, telefonierte, schrieb, telefonierte, schrieb. Wenig später standen 700 Menschen an einem Freitag auf dem Hugenottenplatz in Erlangen und pfiffen.

Eine Woche danach stehen wieder Menschen auf einem Platz und pfeifen und brüllen und klatschen. Dieses Mal sind es Tausende, und sie stehen vor dem Kanzleramt in Berlin. Viele sind Hunderte Kilometer durch Deutschland gefahren, 70 von ihnen kamen mit Fischer aus Erlangen. Am 15. März soll es den nächsten großen Marsch geben auf das Kanzleramt. Auch Florian Fischer wird wieder kommen: "Es kann doch nicht sein, dass alte Menschen darüber entscheiden, was vor allem die Jungen betrifft."

Politisch desinteressiert – das ist das Klischee der heutigen Teenager, doch überdeckt dieses Bild, dass Jugendliche wie Florian Fischer, dass die Generation der etwa ab 1996 Geborenen oft politischer denkt, weniger ichbezogen als frühere. Dabei profitiert diese "Generation Z", wie sie von Soziologen in Abgrenzung zu den Vorgängern der "Generation Y" schon mal getauft wurde, auch von den Umbrüchen auf dem Arbeitsmarkt. Heute suchen viele Branchen händeringend Nachwuchs. Die Optimierung des Lebenslaufs ist nicht mehr das alleinige Ziel, sondern auch: die Welt zu verbessern. Dank Facebook und Whatsapp sind zumindest Demonstrationen dafür binnen weniger Stunden organisiert.

Die Klimaretter von Berlin reihen sich in eine lange historische Reihe protestierender Kinder und Teenager. Schon 1903 gingen Kinderarbeiter in Philadelphia auf die Straße. Ihre Forderung: "Wir wollen in die Schule, nicht in den Bergbau". Fünf Jahrzehnte später wagten sich neun afroamerikanische Teenager in eine bis dahin rein weiße Highschool in Little Rock, Arkansas. Obwohl der Oberste Gerichtshof die Rassentrennung untersagt hatte, mussten Soldaten die neun ins Gebäude eskortieren. Mehrere Hundert weiße Schüler schrien sie hasserfüllt an. Ihr Kampf um den Schulbesuch wurde zu einem Meilenstein der Bürgerrechtsbewegung.

"Propaganda-Instrument"

Die tragischsten Schüleraufstände erlebte Südafrika. Als das rassistische Regime Mitte der 70er Jahre die afrikanischen Sprachen aus dem Unterricht verdrängen wollte, ließ das die Stimmung im Land explodieren. Am 16. Juni 1976 formierten sich 20.000 Schüler zu einem Protestzug durch das Township Soweto bei Johannesburg. Polizisten schossen auf die Kinder, doch die Aufstände griffen immer weiter um sich – am Ende waren nach offiziellen Angaben 575 Menschen ums Leben gekommen. Die Regierung hatte militärisch gesiegt. Für das Ansehen Südafrikas allerdings war Soweto ein Desaster, von dem sich das Regime nie wirklich erholte. "Macht der Unschuld" – so haben Soziologen das dahinterliegende Prinzip umschrieben. Kinder und Jugendliche wirken unverbraucht, ihre Wut authentisch. Ihre Ziele mögen utopisch sein – doch der Glaube daran ist ehrlich.

Fullscreen

So mochte es utopisch erscheinen, als sich im vergangenen Jahr ein Dutzend Schüler nach dem Amoklauf von Parkland mit der Waffenlobby anlegte – aber nur wenige zweifelten daran, dass es diesen Jugendlichen ernst war. Und mag auch Greta Thunbergs 50-stündige Zugfahrt nach Davos belächelt werden – kaum jemand stellt infrage, dass sie authentisch ist in ihrer Sorge.

Umso befremdeter reagiert die Öffentlichkeit, wenn der Eindruck entsteht, Kinder seien gesteuert. Kritiker nutzen diese Flanke geschickt aus, auch bei Greta Thunberg. Das rechte Webportal "Tichys Einblick" etwa, das auch unverbesserlichen Klimawandel-Leugnern ein Forum bietet, schreibt, sie werde von den Medien als "Propaganda-Instrument" benutzt.

So absurd das im Fall der kaum steuerbaren Thunberg sein mag – die Gefahr, dass der Idealismus von Kindern zum Teil auch instrumentalisiert wird, ist real, auch wenn es dabei um die gute Sache geht. Das zeigt das Beispiel der wohl bekanntesten Teenager-Ikone unserer Zeit, Malala Yousafzai. Seit frühester Kindheit baute ihr Vater, ein Lehrer, sie zur Symbolfigur seines Kampfes für Schulbildung für Mädchen auf. Er initiierte erste Kontakte mit Journalisten. 2009 sagt die Zwölfjährige in einem Dokumentarfilm: "Ich muss Politikerin werden, um dieses Land zu retten. Es ist der Traum meines Vaters." Eigentlich wolle sie aber lieber Ärztin werden. Drei Jahre später – Malala hatte inzwischen ein eigenes Blog bei der BBC – schießen ihr die Taliban in den Kopf. Eine Schädel-OP in Großbritannien rettet ihr Leben.

Fullscreen

Noch während sie in Birmingham im Krankenhaus liegt, nimmt eine der exklusivsten PR-Agenturen – Edelman – sie als Klientin auf, ohne Honorar. An die Stelle ihres Vaters treten nun Profis der Imagepflege, die sich sonst um Kunden wie "Starbucks" kümmern. Sie bauen die Schülerin noch vom Krankenbett aus zur Ikone auf. Als sie 2014 den Friedensnobelpreis erhält, ist die 17-jährige Malala längst zu einer globalen Marke geworden. Malala steht hinter den Anliegen, die sie vertritt, sie ist eine starke junge Frau, die Besucher und Zuhörer oft tief beeindruckt, keinesfalls eine Marionette. Und doch: Das schüchterne Mädchen aus dem Swat-Tal, das gern Ärztin werden wollte, gibt es nicht mehr.

"Mehr Eier als die Nato"

Auch im Glanz von Greta Thunberg sonnt sich inzwischen die Prominenz, was allerdings schon mal zu entlarvenden Szenen führt, auch in Davos vergangene Woche. An ihrem zweiten Tag dort sitzt Greta in exklusiver Runde bei einem Lunch. Teure Anzüge, Wein, gegrillter Lachs. Sie trinkt aus ihrer Metallflasche und sieht ohne Gefühlsregung zu, wie sich auf der Bühne Bono, Will.i.am von den Black Eyed Peas und die Primatenforscherin Jane Goodall über die Zukunft der Menschheit unterhalten.

Zum Abschluss der Veranstaltung kommt der Moderator auf sie zu. Greta nimmt sich das Mikrofon und kneift die Augen zusammen. "Manche Leuten sagen, dass die Klimakrise etwas ist, das wir alle erschaffen haben. Doch wenn jeder schuldig ist, ist niemand verantwortlich. Aber es gibt Verantwortliche: Unternehmen und Entscheidungsträger, die genau wussten, welche unbezahlbaren Dinge sie opfern, um unvorstellbaren Reichtum anzuhäufen. Ich glaube, viele von Ihnen, die heute hier sind, gehören zu dieser Gruppe", sagt Thunberg mit klarer und unaufgeregter Stimme. Das Publikum stutzt kurz, dann gibt es Applaus.

Am Eingang steht eine Frau mit Perlenkette. "Gott, dieses Mädchen", sagt sie. "Die hat mehr Eier als die Nato."