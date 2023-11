Fridays for Future

von Christine Leitner Bei ihren Kundgebungen schlägt Greta Thunberg neuerdings andere Töne an. Mit pro-palästinensischen Parolen erregt sie die Gemüter – auch unter den Anhängern von Fridays for Future. Wie kam es dazu?

Ein Video geht um die Welt: Es zeigt die Klimaaktivistin Greta Thunberg bei einer 85.000 Menschen großen Kundgebung in Amsterdam. Eigentlich nichts Besonderes, denn seit Jahren tourt Thunberg durch die Welt auf der Suche nach Anhängern, die sich für den Planeten einsetzen. Über Klimaschutz wollte Thunberg eigentlich auch auf dem Podium in Amsterdam sprechen – so wurde es zumindest erwartet. Doch dann kam alles ganz anders.

Statt um Klimaziele und Kritik an der Politik ging es am Sonntag bei der größten Fridays-for-Future-Kundgebung der Niederlande um den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Thunberg solidarisierte sich mit den Palästinensern. Das missfiel einem Aktivisten, der kurzerhand auf die Bühne stieg und ihr das Mikro aus der Hand nahm. "Ich bin für eine Klima-Demonstration hierher gekommen, und nicht für politische Ansichten", ruft der Mann, ehe er von Aktivisten mit schwarz-weißem Palästinenser-Tuch von der Bühne gezogen wird. Auch Thunberg trägt bei dem Auftritt einen solchen Schal.

Der Mann, pensionierter Physiotherapeut und seit Jahren Umweltaktivist, heißt Erjan Dam. Er habe Thunberg bisher bewundert. "Aber wenn sie jetzt ständig über Palästina statt Klimaschutz spricht, tut das der Klimaschutzbewegung nicht gut", sagt er dem "Spiegel". Dam ist nicht der Erste, der den neuen Kurs der Fridays-for-Future-Ikone anprangert. Mit ihren politischen Statements hat Greta Thunberg ihre globale Bewegung mindestens entzweit. Der deutsche Ableger unter Luisa Neubauer hat sich bereits von der Gründerin und der internationalen Bewegung distanziert.

Und viele dürften sich nun fragen: Wie kam es, dass Thunberg plötzlich die politische Stoßrichtung ändert?