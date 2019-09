"Du und ich sind ein Team."

"Ja. Das sind wir."

"Kennst du die Ghetto-Faust? Machst du das auch?"

Ein Gespräch unter Gleichgesinnten? Greta Thunberg und Barack Obama treffen sich in Washington.

Die schwedische Klimaaktivistin berichtet dem ehemaligen US-Präsidenten von den vergangenen Demonstrationen in New York und Washington: "Very well. Eveyone is so nice and all of these young people seem so eager, very enthusiastic. Which is a very good thing. I mean no one ist to small to have an impact and change the world, so do everything yout can."

Der ehemalige US-Präsident zeigt sich begeistert von dem Engagement der Aktivistin: Twitter-Post Obama

Einige User nutzen die Gelegenheit, Obamas Klimapolitik zu kritisieren. Im Zuge der Umstellung auf Erdgas-Produktionen genehmigte er mehrere Flüssiggas-Häfen – der Abfall an fossilen Brennstoffen stieg so stark an. Grundsätzlich gilt Obama allerdings als Befürworter von Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel – insbesondere im Vergleich mit dem aktuellen US-Präsidenten. Greta Thunberg stellt vor ihrer Washington-Reise klar: Ein Treffen mit Donald Trump hält sie für Zeitverschwendung. Für das Weiße Haus stand eine solche Zusammenkunft allerdings auch nie zur Debatte.