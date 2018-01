Auch international hat die Einigung zwischen CDU, CSU und SPD auf Koalitionsverhandlungen für Reaktionen gesorgt. Während eines Besuchs des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz in Paris äußerte sich der französische Staatspräsident Emanuel Macron erfreut. "Gute Neuigkeiten erreichen uns von der anderen Seite des Rheins. Ich persönlich bin glücklich und zufrieden, dass Kanzlerin Merkel vorankommt mit dem Schmieden einer Regierungskoalition, die sehr nützlich sein wird und auf die man in Europa und ganz besonders in Frankreich bereits wartet." Der österreichischen Kanzler Kurz sprach von positiven Nebeneffekten. "Und ich wünsche der deutschen Kanzlerin, dass die Koalitionsverhandlungen gut voranschreiten und es gelingt, zügig eine Regierung zu bilden. Das ist gut für Deutschland, gut für Nachbarn wie Österreich und gut für die Europäischen Union." Im bulgarischen Sofia zeigte sich auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erfreut, wenn auch mit Einschränkungen: "Ich bin inhaltlich sehr zufrieden mit dem, was CDU, CSU und SPD an gemeinsamer Politik für die Zukunft festgehalten haben. Das ist ein sehr erheblicher, positiver, konstruktiver, zukunftsorientierter, zielführender Beitrag zur europapolitischen Debatten. Ergo bin ich vollumfänglich zufrieden, aber glücklich bin ich in der Politik nie." In ihrem 28-seitigen Sondierungspapier hatten sich die drei Parteien klar zu Europa bekannt. So will Deutschland zukünftig mehr Geld in die EU fließen lassen.