Am frühen Mittwochmorgen war Premierminister Boris Johnson im Rahmen seiner Wahlkampfveranstaltung unterwegs. Diesmal zeigte sich der konservative Politiker in einem Milchbetrieb. Ein Journalist des TV-Programms "Good Morning Britain" versuchte dort, ein kurzes Live-Interview mit dem Premier zustande zu bekommen. Allerdings schien es dann so, als ob Boris Johnson es vorzöge, sich lieber in einem Kühlschrank zu verstecken, statt sich den kritischen Fragen der Presse zu stellen. Er sagt, dass er gleich wieder da sei. Aber dann verschwindet er in dem Kühlraum. Diese Aktion wurde natürlich von Johnsons Gegner von Labour, Jeremy Corbyn als Steilvorlage in seinem Wahlkampf genutzt. Corbyn betonte, dass seine Partei es nicht nötig hätte, sich in einem Kühlschrank zu verstecken, weil sie keine Angst habe. In Großbritannien wird am 12. Dezember ein neues Parlament gewählt. Im Mittelpunkt steht dabei der Umgang mit einem möglichen Austritt des Landes aus der EU. Boris Johnson gilt als Favorit. Er strebt einen Brexit Ende Januar an. Erste Prognosen werden am Wahlabend gegen 23 Uhr deutscher Zeit erwartet.