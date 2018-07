Neue Stufe im Streit um den Brexit-Kurs der britischen Regierung. David Davis, der für den EU-Austritt zuständige Minister, ist zurückgetreten. Die derzeitige politische Richtung treibe das Land in eine "schwache Verhandlungsposition", aus der die Regierung in London möglicherweise nicht mehr herauskomme, begründete Davis den Schritt am Sonntagabend in einem Brief an Premierministerin Theresa May. Der Verfechter eines harten Brexits war seit zwei Jahren in seinem Amt. Für May ist der Rücktritt von Davis ein heftiger Schlag. Die Premierministerin hatte am Wochenende offenbar nur mit Mühe das Kabinett auf ihren Brexit-Plan einschwören können. Der als unternehmensfreundlich bezeichnete Plan sieht die Schaffung einer Freihandelszone mit der EU für Güter sowie weitere enge Beziehungen zur EU vor. Großbritannien wird in neun Monaten aus der EU austreten. Die Zeit für eine Vereinbarung wird knapp, da ein Abkommen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien von allen EU-Staaten ratifiziert werden muss. Und May muss nun nicht nur auf Davies verzichten. Laut Regierungskreisen nahm auch der Brexit-Staatssekretär Steve Baker seinen Hut. Britische Medien berichteten trat zudem seine Kollegin Suella Braverman ab.