Als Queen Elizabeth II. 1952 im Alter von 25 Jahren nach dem verfrühten Tod ihres Vaters den Tod besteigt, ist Winston Churchill bereits 77 Jahre alt. Von ihm lernt die junge Königin, wie die politische Bühne funktioniert. Als der Konservative 1955 in den Ruhestand geht, soll ihm Elizabeth II. einen Brief geschrieben haben, worin sie ihm für seine Führung dankte. Sie werde ihn sehr vermissen und kein anderer Premierminister werde je an die Stelle ihres ersten rücken. Im Foto sieht man beide 1952 bei einem Treffen der Commonwealth-Regierungschefs im Zuge der Finanzkrise.

