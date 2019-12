Am Donnerstag wählen die Briten ein neues Parlament und Premier Johnson muss sich auf ein knappes Rennen einstellen. Laut einer aktuellen Umfrage von YouGov hat die sozialdemokratische Labour-Partei aufgeholt. Der bislang komfortable Vorsprung von 68 Sitzen für die konservativen Tories ist auf 28 Sitze geschmolzen. Doch auch diese Mehrheit ist keineswegs sicher, denn viele Briten sind noch unentschieden. O-TON SANDRA MITCHELL-PYLE, LONDONERIN: "Schauen Sie sich David Cameron an, er viel versprochen und ist dann weggerannt. Dann hatten wir Theresa May, die völlig gescheitert ist . Und jetzt haben wir Boris Johnson, eine absolute Witzfigur. Er war eine Witzfigur als Bürgermeister und er ist auch jetzt eine Witzfigur, ich habe kein Vertrauen in ihn." O-TON EMMA PARLOUR, LONDONERIN: "Ich will dass unser Land in der EU bleibt, ich will nicht, das wir austreten. Aber wir müssen das Thema irgendwann abhaken. Was auch immer passiert, es muss einfach passieren. Ich bin kein Anhänger von Johnson, er hat viel gelogen. Aber Jeremy Corbyn ist auch kein Anführer also kann man den eigentlich auch nicht wählen. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was uns erwartet." O-TON GRAHAM SMITH, LONDONER: "Es gibt schon große Gräben. Alle machen viel Lärm und argumentieren, aber dabei ging es nicht um die Politik. Es ging nur darum, die anderen Parteien runter zu machen. Die Parteiführer und die Abgeordneten versuchen, sich gegenseitig runter zu machen, anstatt für ihre Politik und ihre Ideen für das Land zu werben." O-TON TERESA BASSET, LONDONERIN: "Keiner von denen sagt die Wahrheit. Sie kümmern sich nur um sich selbst, nicht um uns, nur um sich. Ich werde wählen, aber ich habe mich noch nicht entschieden, für wen ich stimme. Noch nicht. Das mache ich erst, wenn ich in der Wahlkabine stehe." Beide Parteien haben versprochen, mehr in das staatliche Gesundheitssystem und die Bildung zu investieren. Das beherrschende Thema der Wahl ist allerdings der geplante Austritt aus der Europäischen Union. Johnson will im Falle eines Sieges das Land am 31. Januar 2020 aus der EU führen. Herausforderer Corbyn will hingegen ein neues Austrittsabkommen aushandeln und dann es dann in einem Referendum zur Abstimmung stellen.