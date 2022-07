Das Stühlerücken in London geht weiter: Kaum 48 Stunden im Amt, schmeißt die neue Bildungsministerin hin. Der frisch ernannte Finanzminister fordert Premier Johnson zum Rücktritt auf.

Der erst am Dienstag ins Amt berufene britische Finanzminister Nadhim Zahawi hat Premierminister Boris Johnson öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. "Premierminister, in Ihrem Herzen wissen sie, was das Richtige ist. Gehen Sie jetzt", schrieb Zahawi am Donnerstag in einem auf Twitter veröffentlichten Brief an Johnson.

Unterdessen kündigte die ebenfalls neue Bildungsministerin Michelle Donelan ihren Rücktritt an. "Sie haben uns in eine unmögliche Lage gebracht", schrieb Donelan in ihrem Rücktrittsschreiben an Premierminister Boris Johnson.

Mehr als 50 Minister und andere Regierungsmitglieder sind seit Dienstagabend bereits aus Protest gegen Johnson und dessen Amtsführung zurückgetreten.

Mehr in Kürze.