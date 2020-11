Sehen Sie im Video: Euroskeptiker Nigel Farage macht Brexit-Partei zu Anti-Lockdown-Partei.









Er war das Gesicht der Brexit-Kampagne und überall in den Medien präsent. Nun will der britische Euroskeptiker Nigel Farage seine Brexit-Partei offenbar zu einer Anti-Lockdown-Partei machen. Entsprechend äußerte sich Farage in einem Gastbeitrag für die britische Zeitung "Telegraph". Lockdowns würden nicht funktionieren, sondern mehr Schaden als Gutes verursachen, schreibt Farage. Vielmehr fordert er, sich auf den Schutz von Risikogruppen zu konzentrieren. Der Rest der Gesellschaft solle dagegen weitgehend normal leben und eine Herdenimmunität entwickeln, so Farage. Man habe die Umbenennung der Brexit-Partei in "Reform UK" beantragt. Nigel Farage ist Gründer der Brexit-Partei. Er fordert eine klare und schnelle Trennung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Derzeit laufen noch schwierigen Verhandlungen zwischen London und Brüssel über ein Handelsabkommen. Ein Durchbruch liegt noch in weiter Ferne. Den britischen Medien waren der Brexit und auch Nigel Farage zuletzt aber keine großen Schlagzeilen mehr wert. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte zuletzt angesichts steigender Corona-Infektionen einen rund einmonatigen Lockdown für England angeordnet.

Mehr