Die britische Premierministerin Theresa May sagt zu ihrem Rücktritt als Vorsitzende der Konservativen Partei: "Ich habe die Bedingungen unseres Austritts verhandelt und eine neue Beziehung zu unseren engsten Nachbarn, so dass Arbeitsplätze und unsere Sicherheit geschützt werden. Ich habe alles versucht, was mir möglich war, um die Abgeordneten dazu zu bringen, dieses Abkommen zu unterstützen. Leider ist mir das nicht gelungen. Ich habe es dreimal versucht. Ich denke, es war richtig, es weiter zu versuchen, auch wenn es nicht nach einem Erfolg aussah. Aber mir ist jetzt klar, dass es im Interesse des Landes ist, das ein neuer Premierminister diese Bemühungen anführt. Deshalb kündige ich heute an, dass ich am Freitag, den 7. Juni, als Vorsitzende der Konservativen Partei zurücktreten werde. Damit ein Nachfolger bestimmt werden kann. Ich habe mit den Verantwortlichen in meiner Partei vereinbart, dass der Prozess für die Wahl eines Nachfolgers in der kommenden Woche beginnen soll. Ich habe die Queen vollständig über meine Absichten informiert. Und ich werde weiter als ihre Premierministerin dienen, bis der Prozess abgeschlossen ist."