Er lag daneben und zog Konsequenzen: Ein britischer Reporter hat Teile eines Huts verspeist, um ein Versprechen einzulösen – er hatte den Ausgang einer Regionalwahl falsch vorhergesagt.

Ein britischer Reporter der "Financial Times" hat nach einer falschen Wahlprognose Wort gehalten und Teile eines Huts verspeist. Der politische Chef-Reporter der Zeitung, Jim Pickard, veröffentlichte am Freitag auf Twitter ein Video, in dem er einen schwarzen Hut zerschneidet und Teile davon aufisst.

Drei Happen müssen reichen

Die konservative Tory-Partei hatte bei einer Nachwahl im englischen Wahlkreis Chesham and Amersham nahe London eine überraschende Niederlage erlitten. Das Unterhausmandat ging an die Liberaldemokraten – ein Ausgang, den Pickard auf Twitter noch am Vortag hartnäckig bezweifelte: "Ich sehe heute viel Spekulation, aber ich werde meinen Hut essen, wenn die Liberaldemokraten hier gewinnen."

Der Reporter wurde eines Besseren belehrt – und löste sein Versprechen postwendend ein. Nach drei Hut-Schnipseln reichte es Pickard allerdings. Es gebe nämlich eine Sache, die noch schlimmer sei als dumme Tweets, erklärte er am Ende seines Videos: "Tod durch Hut essen".