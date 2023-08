"Potenzielle Todesfalle": Die ersten Asylbewerber ziehen in das Flüchtlingsschiff "Bibby Stockholm" ein, das im Hafen von Portland in Südengland ankert.

Röntgenzwang, Lastkähne und Abschiebung auf eine Vulkaninsel – so will Großbritannien Flüchtlinge abschrecken

von Katharina Kunert und Dagmar Seeland Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter in Großbritannien mehr als Flüchtlinge, die in kleinen Booten über den Ärmelkanal ins Königreich kommen. Auch weil die Regierung mit dem Thema von Problemen im eigenen Land ablenken will. Ihre Vorschläge werden zunehmend absurder.

Sommerpause in Großbritannien. Rishi Sunak, der Vielflieger-Rekordhalter unter den britischen Premierministern, ist mit Frau und Kindern zu seinem Dritt-Haus in Kalifornien abgereist. Im Regierungsviertel Westminster hält derweil eine politische Zweit- und Drittliga die Stellung und spielt mäßig unterhaltsames Sommertheater. Zur Aufführung kommt nun regelmäßig "Stop the Boats" – "Haltet die Boote auf!" Gemeint sind die kleinen Gummiboote und Kähne, mit denen Flüchtlinge regelmäßig bei Nacht und Nebel von Frankreich über den Ärmelkanal in Richtung britische Küste aufbrechen. Das ist auch im Sommer ein lebensgefährliches Unterfangen, denn der Kanal ist eines der verkehrsreichsten Gewässer der Welt.