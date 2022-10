von Dagmar Seeland Premierministerin Liz Truss ist erst seit wenigen Wochen im Amt – und "glänzt" durch Arroganz, Inkompetenz und Unbelehrbarkeit. Damit schadet sie dem ganzen Land.

Am Souvenirstand auf dem Tory-Parteitag in Birmingham stehen Tassen mit der Aufschrift "In Liz we Truss". Das Wortspiel mit dem Namen der neuen britischen Premierministerin soll bedeuten: "Auf Liz vertrauen wir" – wobei ihr Nachname "Truss" für "Trust" steht, für Vertrauen. Am letzten Tag des Parteitags sind die Tassen, 18 Euro das Stück, noch da. Keiner will sie.