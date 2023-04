72 Stunden lang streiken die Assistenzärztinnen und -ärzte des NHS in Großbritannien. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt: "14 Pfund pro Stunde ist kein faires Gehalt für Ärzte".

"Es fühlt sich an wie ein Tritt ins Gesicht" – darum geht eine Ärztin aus Großbritannien auf die Straße

Großbritannien in der Krise

von Mirjam Bittner Es sind dramatische Tage in Großbritannien, denn Ärztinnen und Ärzte im ganzen Land sind in einen viertägigen Streik getreten. Sarah Dawson ist eine davon. Im stern spricht sie über ihre verheerenden Arbeitsbedingungen und die dramatischen Folgen für Patienten.

Zum dritten Mal muss Sarah Dawson streiken. "Müssen" ist der Begriff, den die 37-Jährige selbst wählt. Denn sie ist angehende Ärztin in Newcastle upon Tyne, im Nordosten Englands. Diese Woche findet der längste Streik in der Geschichte des britischen Gesundheitssystems statt, dem berühmten (und mittlerweile berüchtigten) NHS. 35 Prozent mehr Gehalt verlangen Nachwuchsmedizinerinnen und -mediziner wie Sarah Dawson. Das mag nach viel klingen, doch die Nachwirkungen der Pandemie und der Personalmangel setzen dem Personal seit Jahren zu – und damit den Patientinnen und Patienten.