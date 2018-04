KORREKTUR: KORRIGIERT WURDE DIE TONSPUR. (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT. DIE TONSPUR HAT LEIDER STARKE NEBENGERÄUSCHEN.) Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock am Samstag in Berlin die jüngsten Militärschläge gegen Syrien durch die USA, Frankreich und Großbritannien kommentiert: "Solche Militärschläge stoppen das Sterben in Syrien nicht, weil sie weitere militärische Eskalation in Kauf nehmen. Anstatt von Vergeltungsstreben braucht es ein Ende des Mordens, ein Ende der Gräueltaten in Syrien. Deswegen fordern wir die Bundeskanzlerin auf, unverzüglich alle Staats- und Regierungschefs Europas zusammenzurufen, um gemeinsam sich für eine Sondersitzung der UN-Generalversammlung einzusetzen. Angesichts dessen, dass der UN-Sicherheitsrat seit Jahren blockiert ist. Die Vereinten Nationen müssen hier in eine Schlüsselrolle kommen, wenn es der Sicherheitsrat nicht kann, dann über die Generalversammlung der Vereinten Nationen."