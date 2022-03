Im Internet kursieren Videos, die ukrainische Überraschungsangriffe kleiner Gruppen zeigen. Sind solche Guerilla-Methoden jetzt die neue Verteidigungstaktik der Ukraine?Ja ohne Frage. Also die die Ukraine hemmt den russischen Vormarsch, indem sie die langen Versorgungs Linien angreift und durch diese kleinen Truppen und die tragbaren Anti-Panzer-Raketen und Anti-Luftraketen machen es eben möglich. Diese Raketen haben eine effektive Reichweite von 1000, 2000 Metern. Das heißt, die kleine Gruppe muss gar nicht unbedingt an die Straße heran, um das Feuer zu eröffnen. Dazu setzen die Ukrainer Drohnen ein und leiten mit ihnen Artillerie Schläge. Damit versuchen sie die russischen Vormarsch zu hemmen, indem sie die Truppen auf der Straße angreifen. Und das werden wir verstärkt sehen. Was wir aber sicherlich auch sehen werden oder erleben werden, ist, dass die russische Seite da auch Gegenmaßnahmen ergreifen wird. Es ist absolut zu erwarten, dass Kommandos aus Russland oder die tschetschenischen Kommandos Jagd wiederum auf diese ukrainischen Gruppen im Hinterland machen und versuchen, sie aufzuspüren. Eben auch mit Drohnen, mit Kameras, aber vor allem, was es da alles gibt. Und die werden diese Gruppen dann nicht Mann zu Mann mit dem Messer wie in so einem Hollywoodfilm versuchen auszuschalten, sondern indem sie massive Artillerie-Schläge dorthin schicken, wo die sich verstecken. Das wird in aller Regel wiederum in irgendeiner Form ziviler Bebauung sein.Das komplette Interview mit stern-Militärexperte Gernot Kramper zur Taktik im Ukraine-Krieg sehen Sie hier.