von Joachim Rienhardt Der österreichische Militärexperte Gustav Gressel gibt einen Ausblick über den möglichen Verlauf des Krieges, die alternativlose Solidarität des Westens und die unbedingte Notwendigkeit eines Sieges der Ukraine.

Gerade hat Putin Weißrusslands Präsident Lukaschenko besucht. Ist das ein Hinweis, dass Russland abermals einen Angriff auf die Ukraine abermals vom Norden her plant?

Das kann sehr wohl sein. Aber sein Problem ist ja nicht nur die Schwäche der russischen, sondern auch die der belarussischen Armee. Auch die hat wenig Leute, es ist eine sehr kleine Armee. Sie hat einen personellen Aderlass erlitten seit 2020, wird jetzt mit russischem Personal aufgefüllt, um auf die normale Einsatzstärke zu gelangen. All das sind keine allzu guten Zeichen. Dann stellt sich die Frage: Was will ich? Was kann ich? Wo will ich mit dieser Armee hinstoßen?