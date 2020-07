Sehen Sie im Video: Erdogan nimmt an erstem Freitagsgebet in der Hagia Sophia teil.





Tausende Gläubige sind am Freitag an der Hagia Sophia in Istanbul zusammengekommen, unter ihnen Präsident Recep Tayyip Erdogan, der dem Freitagsgebet in dem historischen Bauwerk beiwohnte. Es ist das erste Gebet seit über achtzig Jahren. Erst vor wenigen Wochen hatte Erdogan ein Dekret unterzeichnet, wonach die Muslime in dem lange als Museum genutzten Weltkulturerbe wieder beten dürfen. Weltweit wurde dieser Schritt kritisiert. Papst Franziskus und Vertreter der russisch orthodoxen Kirche äußerten ihr Bedauern, ebenso die Unesco. Das griechische Kultusministerium erklärte, die Hagia Sophia sei ein Bauwerk für die ganze Menschheit. Die Umwandlung in eine Moschee sei eine Provokation für die ganze zivilisierte Welt. Die Hagia Sophia wurde im sechsten Jahrhundert unter byzantinischer Herrschaft als christliche Kirche errichtet. Nachdem die Osmanen im 15. Jahrhundert die Stadt Konstantinopel - das heutige Istanbul - erobert hatten, wurde sie als Moschee genutzt und unter anderem um die vier Minarett-Türme erweitert. Atatürk, der die Trennung von Kirche und Staat betrieb, ließ das Bauwerk 1934 in ein Museum umwidmen und öffnete es so für alle. Die Hagia Sophia war 2019 mit über 3,7 Millionen Besuchern die größte Touristenattraktion der Türkei. Türkei Recep Tayyip Erdogan sagte, jede Kritik an der Entscheidung die Hagia Sophia wieder als Moschee zu nutzen, werde als ein Angriff auf die Souveränität des Landes verstanden.