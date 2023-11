Beim Massaker am 7. Oktober hat die Hamas 240 Menschen aus Israel verschleppt. Jetzt wurden einige von ihnen freigelassen.

Nach Beginn der Feuerpause im Gaza-Krieg ist nach Medienberichten eine erste Gruppe israelischer Geiseln von der islamistischen Hamas im Gazastreifen dem Roten Kreuz übergeben worden. 13 Frauen und Kinder seien der Hilfsorganisation übermittelt worden, berichteten israelische Medien am Freitag übereinstimmend. Die Übergabe sei in einem Krankenhaus in Chan Junis im Süden des Gazastreifens erfolgt. Die Geiseln seien nun unterwegs zum Rafah-Grenzübergang nach Ägypten. Danach sollten sie der israelischen Armee übergeben werden. Thailands Premierminister Srettha Thavisin bestätigte am Freitagnachmittag die Freilassung von zwölf Personen mit thailändischer Staatsbürgerschaft. Beamte der Botschaft seien auf dem Weg, die Menschen abzuholen, schrieb er im Onlinenachrichtendienst X (vormals Twitter).

