Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida legte US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China mit deutlichen Worten nach: "Ich möchte unseren Farmern danken, sie sind echte Patrioten. Weil China und andere sich unsere Farmer zum Ziel gesucht haben. Das ist nicht gut und das ist nicht nett. Und wisst ihr, was unsere Farmer sagen? Es ist in Ordnung, wir können damit umgehen. Das sind unglaubliche Leute. Wir können damit umgehen. Sie greifen unsere Farmer an, weil sie wissen, dass das eine unserer großen Stärken ist. Das bin nicht ich, dass sind wir. Wir alle zusammen. Sie wissen, dass das eine unser großen Stärken ist. Nach Informationen eines Insiders will die Regierung von Trump im Handelsstreit mit China nachlegen und Zölle von 25 Prozent auf chinesische Importgüter im Wert von 200 Milliarden Dollar vorschlagen. Eine entsprechende Ankündigung könnte bereits am Mittwoch gemacht werden, hieß es. Mit dem Schritt solle der Druck auf die Regierung in Peking erhöht werden, Zugeständnisse zu machen. Die US-Regierung hatte ursprünglich von einem Zollsatz von zehn gesprochen. Dabei geht es um Lebensmittel, Chemieprodukte oder Verbraucherprodukte. Trump stößt sich am riesigen Defizit seines Landes im Handel mit China. Er wirft der Regierung in Peking zudem unfaire Handelspraktiken vor. Investoren und Wirtschaftsforscher befürchten, dass ein Handelskrieg zwischen den USA und China das weltweite Wachstum drosselt.