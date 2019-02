US-Präsident Donald Trump ist vor dem Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit seinem vietnamesischen Kollegen Nguyen Phu Trong zusammengetroffen. Man werde Handelskommen unterzeichnen, kündigte Trump am Mittwoch an. Zuvor hatte er auf Twitter die Entwicklung Vietnams gelobt. Auch Nordkorea könne so gedeihen, wenn es atomar abrüste, erklärte der US-Präsident. Sein erstes Treffen mit Kim bei dem zweiten Gipfel der beiden Männer ist für Mittwochabend angesetzt. Weitere Gespräche sollen am Donnerstag folgen. Bei ihrem ersten Gipfel vor acht Monaten in Singapur hatten Trump und Kim die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel als Ziel vereinbart. Konkrete Ergebnisse haben die Gespräche beider Seiten seitdem nicht erbracht. Trump hat zuletzt die Erwartungen an das Treffen in Vietnam gedämpft.