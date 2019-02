US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un haben sich am zweiten und letzten Tag ihres Gipfels in Vietnam vorsichtig optimistisch gezeigt. Nach einem gemeinsamen Abendessen sowie Gespräch am Mittwochabend sagte Trump am Donnerstag, es sei für ihn nicht wichtig, wie schnell die Verhandlungen über eine atomare Abrüstung vorankämen - er habe "keine Eile". Später erklärte Kim, er wäre nicht nach Hanoi gekommen, wenn er nicht zur Denuklearisierung bereit wäre. Für den weiteren Tag waren eine Erklärung und eine Unterzeichnungszeremonie angesetzt. Einzelheiten zum Inhalt wurden zunächst nicht bekannt. Beide würden beabsichtigen, am Ende mit guten Nachrichten nach Hause zu fahren. Es ist das zweite Gipfeltreffen der beiden Männer. Das erste im Juni in Singapur diente vor allem dem Kennenlernen. Die Denuklearisierung wurde damals als Ziel vereinbart. Konkrete Verabredungen zur Beendigung des Atomprogramms gibt es bis heute nicht. Seit dem Ende des Korea-Krieges 1953 befinden sich die beiden koreanischen Staaten formell im Krieg, der durch einen Waffenstillstand ausgesetzt ist.