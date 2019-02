Der Korea-Gipfel in Hanoi wurde vorzeitig beendet. US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un konnten sich bei ihrem zweitägigen Treffen in Vietnams Hauptstadt nicht auf eine gemeinsame Linie zur atomaren Abrüstung einigen. Das teilte Trumps Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders am Donnerstagmittag Ortszeit mit. Der US-Präsident machte dafür die Forderung Kims verantwortlich, alle Sanktionen gegen Nordkorea fallenzulassen. Man habe über die Zerstörung der Atomanlage Yongbyon gesprochen, sagte Trump nach dem zweiten Gespräch am Morgen. Kim habe Bereitschaft dazu signalisiert, aber die Aufhebung der Sanktionen verlangt. Die Zerstörung Yongbyons reiche dafür aber nicht. Ein weiteres Gipfeltreffen sei nicht vereinbart worden. Kim habe aber zugesagt, auf weitere Atom- und Raketentests zu verzichten. Laut Trump ist die Beziehung zwischen ihm und Kim weiterhin sehr eng: "Es waren zwei sehr interessante Tage, eigentlich denke ich, dass es zwei sehr produktive Tage waren, aber manchmal muss man einfach aufstehen und gehen. Und dieses Mal war es einer dieser Tage." Kim äußerte sich am Donnerstag nicht zu den Gesprächen. Am Morgen hatte er lediglich seine Bereitschaft für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bestätigt.