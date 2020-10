Sehen Sie im Video: TV-Debatte der Vize-Kandidaten – sehen Sie die wichtigsten Momente im Video.









In den USA haben sich die Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten in der Nacht zum Donnerstag die erste und einzige Fernsehdebatte geliefert. Gleich zu Beginn des Duells zwischen dem amtierenden republikanischen Vize-Präsidenten Mike Pence und der demokratischen Herausfordererin Kamala Harris stand der Umgang mit der Coronavirus-Pandemie im Mittelpunkt. "Das amerikanische Volk hat miterlebt, was der größte Misserfolg einer Regierung in der Geschichte unseres Landes ist", sagte Harris. Und sie wussten, was vor sich ging und haben es Ihnen nicht gesagt. Können Sie sich vorstellen: wenn Sie am 28. Januar und nicht am 13. März gewusst hätten, was sie wussten. Was Sie hätten tun können, um sich vorzubereiten? Sie wussten es und haben es vertuscht. Der Präsident sagte, es sei ein Schwindel gewesen. Sie haben den Ernst der Sache heruntergespielt." Pence verteidigte die Bemühungen der US-Regierung zur Bekämpfung des Virus, einschließlich Trumps Entscheidung Ende Januar, die Einreise vom Epizentrum der Pandemie in China zu beschränken. "Aber ich möchte, dass das amerikanische Volk weiß, dass Präsident Donald Trump vom ersten Tag an die Gesundheit Amerikas an die erste Stelle gesetzt hat. Bevor es mehr als fünf Fälle in den Vereinigten Staaten gab, alles Menschen, die aus China zurückgekehrt waren, tat Präsident Donald Trump, was kein anderer amerikanischer Präsident je getan hatte - nämlich alle Reisen aus China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, zu unterbrechen." Wenn Trump die Wirtschaft nicht geschlossen hätte, könnten inzwischen 2,2 Millionen Menschen getötet worden sein", sagte Pence. Bei den Themen Gesundheitswesen und Steuererhöhungen ging Harris in die Offensive: Unter anderem griff sie Trump an, weil er als Präsident in den vergangenen Jahren angeblich nur 750 Dollar pro Jahr an Bundeseinkommenssteuern gezahlt habe. Dies sei nur ein weiterer Beleg für Trumps Unehrlichkeit gegenüber dem amerikanischen Volk, das ein Recht habe zu erfahren, auf welcher Grundlage der Präsident seine Entscheidungen treffe. Pence widersprach und erklärte, dass Trump ein Geschäftsmann sei, tausende Arbeitsplätze geschaffen habe und Millionen Dollar an Unternehmenssteuern zahle. Dann lenkte der Vizepräsident das Thema auf die Wirtschafts- und Steuerpolitik und verschärfte den Ton: "Am ersten Tag wird Joe Biden ihre Steuern erhöhen", sagte Pence. Weitere Themen waren Klimawandel, Polizeigewalt und Rassismus, die Ernennung der neuen Richterin für den Obersten Gerichtshof sowie die Durchführung der Wahl. Die Debatte am Mittwoch, bei der sich die Kandidaten mit einer Reihe von politischen Themen befassten, verlief im Gegensatz zur chaotischen Präsidentendebatte der vergangenen Woche geordnet.

