Harry, Meghan, das Empire und wie das Königshaus eine einmalige Chance verpasste: ein Drama in sechs Episoden

von Dagmar Seeland In der Doku "Harry & Meghan" bleibt es zwischen Tränen und Luxusvillen schwer, sich für die Helden wirklich zu erwärmen. Jedoch: Die Episoden zeigen, wie das Königshaus die Chance vertan hat, progressiv mit seinem historisches Erbe von Kolonialismus und Sklavenhandel umzugehen.

Sechsundzwanzig Seiten füllte das rechte Boulevardblatt Daily Mail am Tag nach der Premiere der ersten drei Teile der Doku "Harry & Meghan". Sechsundzwanzig. Man nannte die beiden "undankbar", nicht zum ersten Mal. Empörte sich im Namen des Königshauses, das bislang schweigt. Man fand Ungereimtheiten und Widersprüche und fälschlich verwendetes Filmmaterial. Die letzteren drei gab es tatsächlich. Und doch: So viele Worte über so wenig Inhalt.