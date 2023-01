Prinz William, der Handgreifliche: Was ist dran an Harrys neuem Angriff?

von Dagmar Seeland Jahrelang galt William als Vorzeige-Prinz und Bruder Harry als Hallodri. Nun behauptet Harry in seiner Autobiografie "Reserve", sein Bruder sei in einem Streit physisch geworden. Insider am Hof überrascht das nicht. Der Thronfolger, sagen sie, war schon immer der aufbrausendere der beiden Brüder.

"Mein Vater kann deinen Vater verprügeln." Mit diesen Worten soll sich der dreijährige Prinz William einst seinen Spielgefährten im Kindergarten von Mrs Jane Mynors in London vorgestellt haben. "Mein Vater ist nämlich der Prinz von Wales", fügte er erklärend hinzu. Das zumindest berichtet Robert Lacey in seinem Buch "Battle of Brothers", zu deutsch "Kampf der Brüder". Den Erzählungen des Palast-Insiders und historischen Beraters der Netflix-Serie "The Crown" zufolge soll der kleine William am Hof früh den Namen "Basher Wills" weggehabt haben, wobei "Basher" soviel heißt wie Rüpel oder Bully.