Außen- und Innenministertreffen in Berlin Harsche Kritik an Kroatiens Außenminister wegen aufdringlichem Kussversuch bei Baerbock

Der kroatische Außenminister Gordan Grlic Radman hat bei einem Fototermin in großer Runde offenbar versucht, seine deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock zu küssen. Ob Absicht oder Missverständnis: In der Heimat ist die Kritik groß.

Ein ungelenker Kussversuch des kroatischen Außenministers Gordan Grlic Radman bei Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat in dessen Heimat harsche Kritik ausgelöst. Das Verhalten des Ministers sei "höchst unangemessen", urteilte Frauenrechtlerin Rada Boric gegenüber der Zeitung "Jutarnij List" vom Freitag. "Gewaltsames Küssen von Frauen nennt man auch Gewalt, oder nicht?" fragte die frühere Regierungschefin Jadranka Kosor im Onlinedienst X, vormals Twitter.

Der 65-jährige Grlic Radman hatte versucht, Baerbock am Donnerstag beim Gruppenfoto am Rande einer Konferenz europäischer Außenministerinnen und -minister in Berlin zu küssen. Online verbreitete Videoaufnahmen zeigen, wie Grlic Radman zunächst Baerbock die Hand zum Gruß entgegenstreckt, sich dann aber plötzlich zum Kuss vorbeugt. Die Bundesaußenministerin dreht rasch den Kopf weg, um dem Kuss zu entgehen.

Gordan Grlic Radman: Wo ist das Problem?

Der kroatische Außenminister sagte vor Reportern, er wisse "gar nicht, wo das Problem ist": "Wir grüßen einander immer herzlich. Das ist eine herzliche Annäherung unter Kollegen." Frauenrechtlerin Boric kritisierte dagegen, das Video zeige "klar, dass hier keine derartige Beziehung besteht und dass die Ministerin von einer derartigen Annäherung überrascht wurde".