Wer "Nigger" sagt, fliegt. Darüber gibt es in den USA keine zwei Meinungen. So erwischte es etwa den Netflix-Kommunikationsmanager Jonathan Friedland, dem die "anschauliche Benutzung" des "N-Worts" im Juni den Job gekostet hat. Das Schimpfwort ist derartig tabu, dass sich viele Weiße es nicht mal mehr auszusprechen trauen, selbst wenn sie es erklären wollen. Deswegen: "N-Wort". Diese Vorbemerkung ist vielleicht nötig, um zu verstehen, warum die Amerikaner derzeit ungläubig wie empört darüber rätseln, ob Donald Trump tatsächlich "Nigger" gesagt haben könnte - wobei sie von ihrem Präsidenten mittlerweile einiges gewöhnt sein dürften.

Ausgelöst hat die Diskussion darüber Omarosa Manigault-Newman, eine frühere Trump-Vertraute, die ihm in ihrem Enthüllungsbuch "Unhinged" vorwirft, mehrfach das "N-Wort" benutzt zu haben. Es sei nicht so, dass sie es persönlich aus seinem Mund vernommen habe, es gebe aber Tonaufnahmen davon, so die ehemalige Kommunikationsdirektorin. Weil sich Omarosas Glaubwürdigkeit in etwa auf dem gleichen Niveau wie die des US-Präsidenten befindet, haben Journalisten bei Sarah Sanders, Sprecherin des Weißen Hauses, nachgefragt. Ihre Antwort: ein entschiedenes "Ich kann das nicht ausschließen".

Die ausweichende Antwort wird eher als Bestätigung von Omarosas Vorwurf verstanden. Offenbar will das Weiße Haus nicht riskieren, vom Gegenteil überrascht zu werden. Die Gerüchte über die Tonbänder gibt es schon länger. Sicher ist bislang, dass es schon 2016 Thema unter Trumps Mitarbeitern war. Der Chef selbst hatte damals zwar abgestritten, dass an den Gerüchten etwas dran sei, doch seine frühere Sprecherin Katrina Pierson war von dem Dementi offenbar nicht überzeugt. "Er hat es gesagt. Es ist ihm peinlich", sagte sie laut eines von Omarosa aufgenommenen Gesprächsmitschnitts.

Glaubt man der 44-Jährigen, die früher mit Trump zusammen auch bei der Realityshow "The Apprentice" aufgetreten war, dann habe der US-Präsident auch den philippinenstämmigen Ehemann von Präsidentenberaterin Kellyanne Conway als "Fucking Flip" beleidigt und Haiti ein "Scheißland" genannt. Trump selbst weist den Vorwurf, er habe das "N-Wort" benutzt mit scharfen Worten zurück. "Es gibt keine Bänder davon, wie ich ein solches fürchterliches und ekelhaftes Wort benutze, wie es mir die verrückte und gestörte Omarosa nachsagt. Ich habe das Wort nicht einmal in meinem Vokabular."

In seinem halben Dutzend Tweets, die Trump in wenigen Tagen über Omarosa rausgefeuert hat, benutzt er dafür einen ganzen Reigen anderer Schimpfwörter, von denen er sogar selbst sagt, dass sie nicht besonders präsidial seien: "Abschaum", "Hund", "bekloppt", "bösartig". Vor allem der "Hund", mit dem er schon häufiger Gegner beschimpft hat, erregt die Gemüter. Sein Parteikollege Jeff Flake aus Arizona sagte, die Art von Sprache sei ungebührlich für den Präsident der Vereinigten Staaten und kein Republikaner sollte das in Ordnung finden." Angesichts Trumps neusten Ausfällen gegenüber einer abtrünnigen Ex-Mitarbeiterin und seiner generellen Neigung zur Beleidigung, wirkt die Aufregung darüber, ob er das "N-Wort" benutzt hat oder nicht, beinahe nebensächlich.

While I know it’s “not presidential” to take on a lowlife like Omarosa, and while I would rather not be doing so, this is a modern day form of communication and I know the Fake News Media will be working overtime to make even Wacky Omarosa look legitimate as possible. Sorry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018

.@MarkBurnettTV called to say that there are NO TAPES of the Apprentice where I used such a terrible and disgusting word as attributed by Wacky and Deranged Omarosa. I don’t have that word in my vocabulary, and never have. She made it up. Look at her MANY recent quotes saying.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018