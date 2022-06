Henry Kissinger kam 1923 als Sohn einer jüdischen Familie in Fürth zur Welt. 1938 emigrierte die Familie in die USA. Kissinger lehrte Politikwissenschaften in Harvard. 1969 berief Präsident Richard Nixon ihn als Nationalen Sicherheitsberater, von 1973 bis 1977 war er US-Außenminister unter Nixon und dessen Nachfolger Gerald Ford. Kissingers Politik ist bis heute hochumstritten. Zu seinen größten Verdiensten gehören die Entspannungspolitik zwischen den USA und der Sowjetunion, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu China und seine Shuttle-Diplomatie während des Jom-Kippur-Kriegs 1973. Im selben Jahr erhielt er den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen um ein Ende des Vietnamkriegs. Kritiker machen ihn aber auch für den Tod von bis zu 150 000 Zivilisten mitverantwortlich, die in diesem Krieg den US-Flächenbombardements zum Opfer fielen. Auch seine Unterstützung des Putsch-Generals Pinochet in Chile überschattet Kissingers Erbe.

© Benedict Evans