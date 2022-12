Doyen der Staatskunst: Henry Kissinger beim Treffen mit dem stern in seinem New Yorker Büro. Der ehemalige US-Außenminister und Friedensnobelpreisträger wurde Ende Mai 99 Jahre alt

von Gregor Peter Schmitz und Jan Christoph Wiechmann China sei momentan für ihn sogar eine viel größere Sorge als Russland, sagt Henry Kissinger, der große alte Mann der internationalen Krisendiplomatie. Die Supermächte China und die Vereinigten Staaten müssten aufpassen, nicht in einen Weltkrieg schlafzuwandeln.

Das Büro von Henry Kissinger liegt auf der Park Avenue nahe dem Central Park in Manhattan. Der ehemalige Außenminister ist für das Interview mit dem stern aus seinem Haus im Bundesstaat Connecticut angereist. Er geht gebückt, am Stock, ein Mitarbeiter führt ihn ins Eckzimmer und dort in seinen Sessel. Dahinter auf der Fensterbank gerahmte Fotos von Kissinger mit Angela Merkel, Barack Obama, Richard Nixon, George W. Bush, Mao Zedong. Im Flur ein Fußball der Spielvereinigung Fürth und das neue Buch von Norbert Röttgen.

Herr Kissinger, Sie sind gerade 99 geworden. Was ist das Geheimnis Ihrer Langlebigkeit?

Ich war schlau genug, mir meine Eltern auszusuchen. Beide sind fast 98 geworden.