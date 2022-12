Eva Kaili ist eine der Schlüsselfiguren im Korruptionsskandal des Europäischen Parlaments. Und auch schon früher versorgte die Griechin offenbar ihre eigene Familie mit Posten. Das behauptet eine ehemalige Kollegin aus ihrer Heimat. Von Apostolis Fotiadis und Marc Goergen

Sofia Mandilara erinnert sich noch gut an die Tage, in denen sie mit Eva Kailli zusammengearbeitet hat – als eine traumatische Episode ihres Arbeitslebens. 2013 und 2014 war das, Mandilara arbeitete damals als Forschungsassistentin im "Research Center for Gender Equality" (Kethi) in Athen, einer Forschungseinrichtung zur Geschlechtergerechtigkeit in Athen. Und Eva Kaili, die ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, die Frau im Mittelpunkt des aktuellen Korruptionsskandals des Parlaments, war gerade zur Leiterin des Thinktanks ernannt worden.