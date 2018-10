Anmerkung der Redaktion: Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Der amerikanische Secret Service hat zwei verdächtige Pakete mit möglichen Sprengsätzen an den früheren US-Präsidenten Barack Obama und die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton abgefangen. Das teilte die Behörde am Mittwoch in Washington mit. Das an Clintons Wohnsitz außerhalb von New York adressierte Paket sei bereits am Dienstagabend entdeckt worden. Am frühen Mittwochmorgen sei dann ein zweites verdächtiges Paket an Obama in Washington aufgetaucht.

Darüber hinaus wurde das Büro des Nachrichtensenders CNN, im Time-Warner-Gebäude in New York, wegen eines verdächtigen Pakets evakuiert. Es bestehe der Verdacht, dass die Sendung einen Sprengsatz enthalte, berichtete der US-Sender.

Hier wird CNN geräumt, während sie gerade live über die Bomben an Obama und Clinton berichten: pic.twitter.com/BJHQ5NNC98 — Tibor Martini (@tibor) 24. Oktober 2018

Beim CNN-Büro ging das verdächtige Paket nach Angaben des Senders hingegen ein. Die Polizei bestätigte, dass sie wegen eines verdächtigen Pakets in dem Gebäude im Einsatz sei.

"NYT": Pakete weisen Ähnlichkeiten zu Briefbombe an Milliardär George Soros auf

Die Pakete an Obama und Hillary Clinton seien bei Routine-Checks als mögliche Sprengsätze aufgefallen und sofort als solche behandelt worden. Sie seien vor der Auslieferung an Clinton und Obama erkannt worden. Die beiden hätten die Pakete nicht erhalten, sie seien nicht in Gefahr gewesen. Die Sendungen würden nun eingehend untersucht.

Die " New York Times" berichtete unter Berufung auf die Polizei, das Paket an Clinton weise Ähnlichkeiten zu der Briefbombe auf, die am Montag am US-Wohnsitz des Milliardärs und Philantropen George Soros gefunden worden war. Ein Angestellter hatte den Sprengsatz im Briefkasten von Soros' Anwesen in Bedford nördlich von New York entdeckt. Sprengstoffexperten hätten den Gegenstand dann explodieren lassen. In den USA hat Soros seit Jahren die Demokraten unterstützt.

Obama und Clinton sind beide Demokraten. Der Fund kommt wenige Wochen vor den anstehenden Kongresswahlen in den USA Anfang November.

Weißes Haus verurteilt "terrorisierenden" Akt

Das Weiße Haus hat den Versand mehrerer potenzieller Sprengsätze scharf verurteilt und als "terrorisierenden" Akt bezeichnet. "Diese terrorisierenden Handlungen sind verachtenswert und jeder, der dafür verantwortlich ist, wird mit allen Möglichkeiten des Gesetzes zur Verantwortung gezogen", erklärte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders, am Mittwoch in Washington. Auch US-Vizepräsident Mike Pence verurteilte die "versuchten Angriffe".

We condemn the attempted attacks against fmr Pres Obama, the Clintons, @CNN & others. These cowardly actions are despicable & have no place in this Country. Grateful for swift response of @SecretService, @FBI & local law enforcement. Those responsible will be brought to justice. — Vice President Mike Pence (@VP) 24. Oktober 2018

Sanders sagte, die US-Regierung verurteile die "versuchten gewaltsamen Attacken" auf Obama, Clinton und andere. Der Secret Service und andere Behörden untersuchten die Vorfälle genau und unternähmen alles Notwendige, um jeden zu schützen, der von "diesen Feiglingen" bedroht sei.