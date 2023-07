Warum die Römer plötzlich ihren Arbeitsplatz so lieben – und ein Bad in den Brunnen nach wie vor tabu ist

von Luisa Brandl Italiens Hauptstadt steuert auf Rekordtemperaturen von 43 Grad zu. Die Römer reagieren darauf in ihrer ganz eigenen pragmatischen Art – und erwarten auch von den Gästen, Haltung zu bewahren. Und wehe dem, der die Füße in einen Brunnen hält.

Sobald die ersten warmen Tage die "bella stagione" – die ersehnte Sommerzeit – einläuten, treibt es die Römer auch schon raus aus den Büros. Als gebe es nach den Wintermonaten ein Grundrecht auf Freiluft und Sonne, wird dann die Mittagspause überzogen: Die Terrassen der Innenstadt füllen sich, man legt die Jacke ab und spürt die Wärme im Gesicht.

Nahezu jeder Beschäftigte beim nationalen Radio- und Fernsehsender "Rai" in den Büros nahe der Via del Corso hat das Drehkreuz und die Stechuhr im Eingangsbereich schon einmal ausgetrickst, heißt es. Das geht so: Man bittet einen geschätzten Kollegen nach der Pause für einen mit einzuchecken und klettert selbst später über das Drehkreuz, während der Pförtner in der Loge diskret zur Seite schaut.