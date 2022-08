Die diplomatische Zurückhaltung vergaß er in diesem Moment völlg: Der Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, Christian Schmidt, hat sich bei einer Pressekonferenz zu einem Wutausbruch hinreißen lassen. Auslöser war die Frage einer Journalistin.

Der Hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt, hat mit einem Wutausbruch für Aufsehen gesorgt. Auf einem Video von einer Pressekonferenz am Mittwoch im ostbosnischen Gorazde ist zu sehen, wie der frühere Bundeslandwirtschaftsminister in der Antwort auf die Frage einer Reporterin sichtlich erregt ruft: "Müll! Völliger Müll!"

"Dies ist eine Stadt, in der Menschen ihr Leben verloren haben, und wir sind nicht hier, nur um politische Spielchen zu machen", sagte Schmidt in wütendem Tonfall. Eine Reporterin hatte ihn Medienberichten zufolge gefragt, ob er seine Vollmachten nutzen werde, um vor den Anfang Oktober stattfindenden Parlamentswahlen in Bosnien-Herzegowina umstrittene Änderungen am Wahlgesetz durchzusetzen. Außerdem ging es demnach um den Vorwurf, dass mögliche Änderungen manche Minderheiten benachteiligen würden.

Schmidt ist frustriert über die politische Lähmung des Landes

Schmidt zeigte sich frustriert über die politischen Auseinandersetzungen in dem Balkanstaat. Laut Medienberichten sagte er: "Jeder gibt jedem die Schuld. Freunde, so kommt man nicht nach Europa." Bosnien-Herzegowina wird von der EU als "möglicher Beitrittskandidat" eingestuft.

Schmidt verteidigte später sein Verhalten im Gespräch mit dem "Spiegel". Ihm sei "in der Tat der Kragen geplatzt, weil ich mich doch schon sehr wundere, dass es von vielen in der Politik hingenommen wird, dass etwa in der Föderation von Bosnien-Herzegowina seit vier Jahren keine Regierung ernannt worden ist", sagte er. "Dies habe ich zu kritisieren, gestern habe ich das überdeutlich gemacht." Von bosnischen Bürgerinnen und Bürgern "außerhalb der Politik" erhalte er "überwältigenden Zuspruch".

Christian Schmidt hat weitreichende Befugnisse

Aufgrund seiner weitreichenden Befugnisse kommt Schmidt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Reformen und der Überwindung der politischen Gegensätzen in Bosnien-Herzegowina zu. Das Amt des Hohen Repräsentanten war mit dem Friedensvertrag von Dayton worden geschaffen, der 1995 den Krieg in dem Balkanland beendete. Der Gesandte mit Büro in Sarajevo soll die Umsetzung der zivilen Aspekte des Abkommens überwachen.