Sehen Sie im Video: US-Präsident Biden unterzeichnet Gesetz zum Schutz gleichgeschlechtlicher Ehen.









STORY: Es war ein feierlicher Rahmen am Dienstag in Washington D.C., als US-Präsident Biden das Gesetz zum Schutz gleichgeschlechtlicher Ehen unterzeichnet hat. Mit dabei waren unter anderem auch Betroffene sowie Aktivisten. Man wollte so auch die historische Bedeutung des Moments hervorheben. Der Name des Gesetzes lautet „Respect for Marriage Act“. Damit soll eine landesweite Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe herrschen - egal in welchem Bundesstaat die Ehe geschlossen wurden. Die Ehe gilt damit auch dann, wenn gleichgeschlechtliche Paare dort nicht heiraten dürfen. Außerdem wird die Ehe auf Bundesebene nicht mehr als Verbindung zwischen Mann und Frau definiert. Vergangene Woche hatte das US-Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf verabschiedet. 258 Abgeordnete stimmten dafür, unter ihnen alle Demokraten. 169 Republikaner stimmten dagegen.

Mehr