von Jens Mühling Erst erschütterten Straßenschlachten die Stadt, dann schnitt eine rigorose Null-Covid-Politik Hong Kong für Jahre von der Außenwelt ab. Große Hoffnungen ruhen deshalb auf der Art Basel: Der asiatische Ableger der Kunstmesse soll Hong Kong zurück ins globale Bewusstsein holen.

Fast könnte man meinen, es sei alles wie immer. Dichte Wolken verschleiern die Berggipfel über Hong Kong, die oberen Etagen der Wolkenkratzer verschwimmen im Nebel, während unten, an der Bucht von Kowloon, die Reichen und Schönen ins Convention and Exhibition Centre strömen, wo in diesen späten Märztagen der asiatische Ableger der Art Basel über die Bühne geht. In den VIP-Räumen schäumen die Champagnergläser, Galeristen aus aller Welt haben ihr optimistischstes Lächeln aufgesetzt, dicht gedrängt stehen sich in den Ausstellungshallen schon am ersten Tag die Kunstliebhaber auf den Füßen.