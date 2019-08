Zum Auftakt eines massiven Generalstreiks am Montag in Hongkong haben Demonstranten versucht, den Verkehr in der Millionenstadt lahmzulegen. Wegen des Streiks kam es im morgendlichen Berufsverkehr teilweise zu chaotischen Szenen. Viele Bahn- und Busdienste wurden eingestellt, Demonstranten blockierten Gleise und Bahnhöfe. Am Flughafen von Hongkong wurden mehr als 200 Flüge gestrichen. Die umstrittene Regierungschefin Carrie Lam hat die Protestbewegung vor gefährlichen Folgen gewarnt. "Diese Aktionen gehen weit über die ursprünglichen politischen Forderungen hinaus und stellen unsere nationale Souveränität in Frage. Diese illegalen Aktionen gefährden die chinesische Sonderverwaltungszone und zerstören den Wohlstand Hongkongs". "Die Regierung wird entschlossen Recht und Ordnung durchsetzen." Forderungen nach ihrem Rücktritt wies Lam erneut zurück. Der Generalstreik folgt den Protesten vom Wochenende, bei denen wieder Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangenen waren. Bei gewaltsamen Zusammenstößen mit Demonstranten nahm die Polizei nach eigenen Angaben Dutzende Menschen fest. Sie setzte wieder Tränengas ein, um die Proteste aufzulösen.