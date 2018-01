Eine lange Nase in Richtung China zu machen, war gewissermaßen das - allerdings sehr ernste - Anliegen von mehreren tausend Demonstranten, die zu Beginn des neuen Jahres durch die Straßen Hongkongs zogen. Dabei wandten sie sich mit Schildern und Bannern gegen die zunehmende Einflussnahme durch die Regierung in Peking, zu lesen waren Zeilen wie "Schützt Hongkong" oder "Verteidigt ein Land, zwei Systeme". Die Veranstalter sprachen von etwa 10.000 Teilnehmern. Joshua Wong, einer der Anführer der Studentenproteste, formulierte seine Erwartungen so. O-Ton: "2017 war für die Bewohner Hongkongs das Jahr, um ihre Furcht vor dem chinesischen Präsidenten Xi zu überwinden. 2018 ist der Moment, uns als Rächer zu begreifen, um die Dinge zurückzugewinnen, die von Peking ausgehöhlt wurden." Großbritannien hatte die einstige Kolonie 1997 an China zurückgegeben. Das Prinzip "ein Land, zwei Systeme" garantiert Hongkong weitreichende Autonomie wie etwa ein eigenständiges Justizwesen.