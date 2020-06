Sehen Sie im Video: Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Won: "Dieses könnte mein letztes Statement in Freiheit sein"









Der Demokratieaktivist Joshua Wong aus Hongkong macht sich ernsthafte Sorgen um seine Freiheit. Dies könne eines seiner letzten freien Statements zum Thema "Sicherheitsgesetz" sein, sagte er am Donnerstag in einer Videoschalte mit einer Veranstaltung in Kopenhagen. "Ich bin überzeugt: Jedes Wort, was ich heute hier sage, könnte bald als Beweis gegen mich in einem chinesischen Gerichtssaal verwendet werden." China will ein umstrittenes Sicherheitsgesetz in der Sonderverwaltungszone einführen, das massive Veränderungen für Freiheit und Demokratie bedeuten würde, sagen Kritiker. Demnach sollen dann Separatismus, Terrorismus, Staatszersetzung und Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften Straftaten sein. "Große Demonstrationen gegen die kommunistische Regierung könnten bald nicht mehr möglich sein. Diese könnte mein letztes Statement in Freiheit sein. Mit dem neuen Sicherheitsgesetz können Demonstranten verhaftet werden. Unser Weg zur Demokratie wird in eine Zeit der Unterdrückung geführt." Wong forderte die EU auf, konkrete Maßnahmen einzuleiten, um Peking klarzumachen, das die Welt zu Hongkong steht. Zuletzt hatten die G7-Staaten die chinesische Regierung in einer Stellungnahme aufgefordert, das neue Gesetz zu überdenken.