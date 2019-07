Bei neuen Protesten in Hongkong haben Demonstranten am Sonntag auch die offizielle Vertretung der Volksrepublik China ins Visier genommen. Hundertschaften der Polizei gingen mit Tränengas gegen sie vor. Zunächst hatten jedoch Hunderttausende Menschen an einer friedlichen Kundgebung teilgenommen. Später näherten sich dann einige in schwarz gekleidete Demonstranten entgegen Polizeianordnungen dann auch dem Verbindungsbüro der Pekinger Führung, bewarfen es mit Eiern und schwarzer Farbe. In den vergangenen zwei Monaten sind Millionen Menschen für den Erhalt von Freiheiten in der zu China gehörenden ehemaligen britischen Kolonie auf die Straße gegangen. Sie fordern nun aber auch Untersuchungen der Polizeigewalt bei früheren Protesten und den endgültigen Schlussstrich unter das Gesetz, das Auslieferungen nach Festland-China ermöglichen würde.