Nach zwei Jahren kehrt Hope Hicks ins Weiße Haus zurück: Die frühere Kommunikationschefin von Donald Trump soll für den Schwiegersohns des Präsidenten Jared Kushner arbeiten.





Hicks war eine von Trumps engsten Vertrauten, bis sie im Februar 2018 zurücktrat und Kommunikationschefin beim Sender Fox wurde.

Die 31-Jährige trat die Nachfolge von Anthony Scaramucci an, der auf diesem Posten nur zehn Tage überstand.





Hicks arbeitete bereits seit längerem für Trump und gehörte als eines der ganz wenigen Nicht-Familienmitglieder zu seinem innersten Kreis. Schon im Wahlkampf 2016 war Hicks Trumps Sprecherin.

Model, Wahlkämpferin, PR-Managerin: Hicks Lebenslauf ist bunt





Hicks wuchs in Greenwich, einem noblen Vorort von New York, auf. Als Kind hatte sie mehrere Jobs als Model, unter anderem für Ralph Lauren. Sie studierte Anglistik an der Southern Methodist University in Texas und bekam einen Job bei einer New Yorker PR-Firma, wo sie Aufträge für die Trump-Familie übernahm. So arbeitete Hicks bereits für Präsidententochter Ivanka Trump im PR-Bereich. Zu ihr und ihrem Mann Jared Kushner pflegt Hicks ein enges Verhältnis.





Einzelheiten über die genauen Inhalte des neuerlichen Engagements wurden zunächst nicht bekannt.