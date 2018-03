US-Präsident Donald Trump verliert mit Kommunikationschefin Hope Hicks eine enge Verbündete. Hicks gehörte zu den ersten Mitarbeitern im Wahlkampfteam von Trump. Der 29-Jährigen wird nachgesagt, das Vertrauen des Präsidenten zu genießen und die Kommunikation des Weißen Hauses zuletzt berechenbarer gemacht zu haben. Konkrete Gründe für den Abgang wurden nicht genannt. Hicks habe in den vergangenen drei Jahren "großartige Arbeit" geleistet, sagte Trump laut einer Mitteilung des Weißen Hauses. Er werde es vermissen, sie an seiner Seite zu haben. Der Rücktritt stehe nicht in Zusammenhang mit einer stundenlangen Befragung Hicks' am Dienstag durch den Geheimdienstausschuss zur Russland-Affäre, so eine Sprecherin. Sonderermittler Robert Mueller geht dem Verdacht nach, dass es während des Wahlkampfs 2016 geheime Absprachen zwischen Russland und Donald Trumps Team gegeben haben soll. Hicks, die vor ihrer Tätigkeit für Trump keine Erfahrungen in der Politik gesammelt hatte, war im August 2017 von Trump zur Kommunikationschefin ernannt worden.