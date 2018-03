Das künftige Heimatministerium will nach den Worten des designierten Ressortchefs Horst Seehofer (CSU) aus anderen Ministerien keine Kompetenzen abziehen. Es bleibe bei den Zuständigkeiten der Fachministerien, sagte der designierte Innen- und Heimatminister am Montag in Berlin in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel und dem kommissarischen SPD-Chef Olaf Scholz. Es gehe vielmehr um die Koordination der Bemühungen der Bundesregierung, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Er werde dafür dem Kabinett eine Konzeption vorlegen.

Dabei verspricht sich Seehofer - ganz zur Freude der anwesenden Journalisten und Politiker: "Ich nehme jetzt mein künftiges Ministerium mit der Heimat. Ich habe das Heimatmuseum, .... das Heimatministerium, das Heimatministerium in Bayern gegründet. Das ist am Anfang immer etwas beschmunzelt und verspottet worden. Und das ist jetzt für alle Parteien im bayerischen Landtag der große Renner. Auch während dieses Landtagswahlkampfes, alle bemächtigen sich dieses Themas, des Heimat-Ministeriums."