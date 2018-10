Am Montag überquerten Hunderte Migranten die Grenze von Guatemala nach Mexiko. Dafür nahmen sie den Weg durch den Grenzfluss Suchiate, da die Flüchtlinge den Kontrollposten der Polizei auf der Grenzbrücke umgehen wollten. Männer, Frauen und Kinder bildeten dafür eine Menschenketten im Wasser, um nicht fortgeschwemmt zu werden. Gründe für die Flucht der Menschen aus ihrer Heimat gibt es viele. Hier spricht eine Frau und erzählt von ihrer ganz persönlichen Geschichte: "Der Vater arbeitet im Transportgeschäft. Doch er bekam Morddrohungen. Wir hatten kein Geld, um einen Menschenschmuggler zu bezahlen, daher haben wir uns der Karawane angeschlossen. Wir wollen in die USA, wenn Gott will. Sonst werden wir woanders um Asyl bitten. Aber wir können nicht nach Honduras zurück." Diese Menschen wollen sich der Gruppe anschließen, die sich bereits auf dem Weg durch Mexiko in Richtung USA befindet. Die ursprünglich aus rund 7000 Migranten bestehende Karawane hat sich laut einer Hilfsorganisation auf zurzeit etwa 4000 Personen reduziert. Denn viele Teilnehmer sind wieder zurück in ihre Heimat. Und rund 1700 Personen haben sich zum Bleiben in Mexiko entschieden.