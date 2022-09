Sehen Sie im Video: Zweites Butscha? Behörden entdecken bislang größtes Massengrab in der Ostukraine.









STORY: Ukrainischen Behörden haben in der zurückeroberten Stadt Isjum ein Massengrab mit mehr als 440 Leichen entdeckt. Das sagte Staatspräsident Selenskyj in seine täglichen Videoansprache am Donnerstag. Er gab Russland die Schuld an den Toten und verglich die Entdeckung des Massengrabs mit den Ereignissen im Februar in Butscha, einem Vorort der Hauptstadt Kiew. Nach Angaben der Polizei starben die Menschen durch Artilleriebeschuss oder durch Luftangriffe. Es sei das bisher größte Massengrab in den zurückeroberten Gebieten in der Ostukraine. Alle Leichen sollen demnach forensisch untersucht werden. Tausende russische Soldaten waren am vergangenen Wochenende aus Izjum geflohen. Sie hatten die Stadt in der Region Kharkiv monatelang besetzt. Russland hat wiederholt bestritten, Kriegsverbrechen zu begehen oder Zivilisten anzugreifen.

