Bei einer Diskussionsrunde im russischen Fernsehen äußern zwei Teilnehmer überraschend offene Kritik am Krieg mit der Ukraine. Der Ex-Duma-Abgeordnete Boris Nadezhdin spekuliert, jemand habe "Putin gesagt, die Ukraine werde sich ergeben". Zudem redet er von "Krieg", was in Russland unter Strafe steht.