In Washington, D.C. fährt ein Leinwand-Truck umher, auf dem Beleidigungen von Donald Trump in der Endlosschleife abgespielt werden. Gewachsen ist diese Idee auf dem Mist von Trevor Noah, seines Zeichens Moderator der "Daily Show".

Noah hatte vergangene Woche ein Video aufgenommen als Erinnerung an all die Senatoren in Washington, die nun im Impeachment-Verfahren darüber entscheiden sollen, ob sich der US-Präsident eines amtsenthebungswürdigen Vergehens schuldig gemacht hat. In dem Clip weist Noah die Senatoren zunächst darauf hin, dass sie sich in ihrer Entscheidungsfindung selbstverständlich nicht von den folgenden Bemerkungen beeinflussen lassen sollten.

Beleidigungen gegen mehrere Senatoren

Dann lässt er Trump selbst sprechen oder besser poltern. Es ist einen Aneinanderreihung von Unflätigkeiten, gerichtet an die politischen Konkurrenten, egal ob in den eigenen Reihen der Republikaner oder unter den gegnerischen Demokraten. Ted Cruz sei ein Lügner, "nicht geboren in unserem Land" und überhaupt: "Was macht sein Vater auf einem Foto mit Lee Harvey Oswald?" Oder Mitt Romney, der ein "Dope" sei, ein Trottel. "Er ist keine kluge Person", will Trump wissen. Senator Lindsay Graham sei "einer der dümmsten Menschen, die ich je gesehen habe", so der Präsident der Vereinigten Staaten.

Hey senators, this is a must watch: https://t.co/CosTbge518 — The Daily Show (@TheDailyShow) January 22, 2020

Auch Demokraten wie Bernie Sanders und Elisabeth Warren bekommen ordentlich ihr Fett weg, waren aber ohnehin ja schon nicht mehr im Trump-Lager.

Diesen Clip hatte Noah in seiner auf Comedy Central ausgestrahlten TV-Show gezeigt. Laut dem "Washingtonian" liefen 30- und 60-sekündige Versionen davon in den vergangenen Tagen auf lokalen Nachrichtensendern in der D.C.-Region. Und seit Montag rollt nun demnach eine etwas komprimierte Version zum Mitlesen auf einer fahrbaren Leinwand durch die US-Hauptstadt.

The Daily Show has a truck going around the Capitol playing clips of Trump insulting senators sitting in his impeachment trial. pic.twitter.com/a8FGnpFRmm — Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) January 28, 2020

Der Zeitpunkt dafür ist nicht zufällig gewählt. Noch in dieser Woche, am Freitagabend, entscheidet der Senat darüber, ob eine Zeugenbefragung im Impeachment-Verfahren zugelassen wird. Dafür müssten die Demokraten mindestens vier Republikaner auf ihre Seite ziehen. Scheitern die Demokraten mit ihrem Vorhaben, könnte das Verfahren gegen Donald Trump noch in dieser Woche enden.

Quellen: "Washingtonian" / Daily Kos